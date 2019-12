Caberá à Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC), segundo projeto de decreto do governo do Estado abordado em reportagem na edição de ontem, os estudos para a concessão do Eixo Anhanguera, bem como as extensões. Trata-se do primeiro passo para a desestatização da Metrobus. O texto corre em paralelo ao projeto que envolve outras quatro estatais: Celg GT, Iquego, GoiasGás e GoiasTelecom.

Essa discussão é crucial para o futuro das cidades, porque a realidade fiscal não permitirá a concretização dos investimentos necessários em transportes, cuja qualidade, em queda, se reflete na sangria de passageiros. Manter o modal atrativo se mostra estratégico para a garantia da mobilidade e da saúde do sistema.

É importante, como recomenda o projeto, que esse movimento seja feito de forma ponderada, observando as nuances “jurídicas, econômicas e financeiras”. Quanto mais aberto o País e as cidades estiverem para o livre interesse do mercado em construir por sua conta e risco infraestruturas de transportes, bem como aperfeiçoá-las através de gestão eficiente, melhor para a sociedade e para os contribuintes.