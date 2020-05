Na medida em que a devastação econômica provocada pela pandemia se define, se cristaliza a necessidade de protagonismo do Estado, seja no controle epidemiológico, seja no fomento à reconstrução. Agentes políticos à frente do poder público se obrigam, dia após dia, a assumir a responsabilidade na organização do sistema de saúde, na ampliação da rede de assistência social, no socorro à economia real, no estímulo ao mercado financeiro e na manutenção de empregos.

Reportagem nessa edição mostra que Goiás não se furta desse compromisso. Desde o começo da crise, dois meses atrás, o governo promoveu compras emergenciais que, somadas, chegam a R$ 76,052 milhões. Com a aquisição facilitada, 10 órgãos solicitaram bens, serviços e insumos, sem licitação e com pregão agilizado pelas circunstâncias. Trata-se de um imperativo legítimo, por ora.

Em contrapartida, fica patente a necessidade de controle externo.

O ineditismo de muitos atos administrativos exigem observância mais aguda, de ar pedagógico e preventivo, para que se preserve a autonomia dos gestores sem ignorar eventuais deslizes, por descuido ou má-fé, no manejo desses recursos.