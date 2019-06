Decisão tomada no bojo do corpo técnico, oficialmente sem conhecimento da presidência da Casa, tirou do Portal da Transparência da Assembleia de Goiás a divulgação nominal dos salários dos servidores.

O recuo numa medida adotada há quase cinco anos reabre um debate já superado pela Lei de Acesso à Informação (LAI) estadual, que determina a publicidade dos vencimentos do quadro, indicando inclusive um modelo para facilitar a compreensão pela sociedade.

O presidente da Assembleia, Lissauer Vieira, diz ter delegado a missão de reformular o portal ao procurador e assessor da Presidência, Rubens Sardinha. “Vocês têm de parar com isso de querer ficar vendo salário de cada servidor”, disse Sardinha à repórter Fabiana Pulcineli, quando interpelado para a reportagem publicada na edição de ontem. O que escapa ao procurador é que esse direito não assiste somente aos jornalistas. Os mais altos tribunais do País já se debruçaram sobre o mérito repetidas vezes desde a promulgação da LAI federal, decidindo-se sempre em favor da plena informação.

O caso que ora emerge oferece oportunidade para que a Assembleia examine sua postura diante da transparência. Há dois caminhos: ação ou retórica vazia.