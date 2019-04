O escritor russo Leon Tolstói legou uma máxima de rara lucidez: “Se queres ser universal, começa por pintar a tua aldeia.” Nessa madrugada, a Cidade

de Goiás deu mais uma pincelada nessa tela de tradição que já soma

274 anos. Quando a escuridão se abateu sobre a primeira capital do Estado para a Procissão do Fogaréu,

as luzes do mundo se voltaram para lá. Reportagem na edição de ontem do Magazine ressaltou a repercussão internacional robusta dessa demonstração de fé, que se confunde com a formação do povo goiano.

Para produzir e perpetuar tamanha riqueza imaterial, a Cidade de Goiás se reveste de significados para a consolidação de tradições, que, em última instância, compõem a alma do Estado. Foi assim, cultuando com carinho rituais tão próprios

com a preservação arquitetônica, que a antiga Vila Boa galgou o posto de Patrimônio da Humanidade. E a máxima de Tolstói novamente se aplica.

A Páscoa é um período de reflexão e sua chegada dá elementos para entender a grandeza conferida pelo tempo aos pequenos gestos. Que as

chamas do Fogaréu sigam iluminando as bases de uma cultura que nos une.