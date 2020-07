Na inclinação populista assumida de forma generalizada na campanha eleitoral de 2018, a ideia da existência de uma indústria da multa integrou o rol de suposições mascaradas de fatos. E os eleitos naquela ocasião tomaram ações nesse sentido. Dezoito meses depois, os números oferecem elementos para se avaliar a pertinência das medidas que, de uma maneira geral, afrouxaram a fiscalização eletrônica nas rodovias brasileiras.

Nas estradas federais, no primeiro ano de radares desligados, a Polícia Rodoviária Federal computou o primeiro aumento de mortes em acidentes em sete anos. Foram 5.332 óbitos nas BRs em 2019, num crescimento de

1,2% em relação a 2018. Reportagem nessa edição dá conta de que, desde janeiro de 2019, quando os controladores móveis deixaram de ser usados nas GOs, os acidentes aumentaram 62,11% na comparação do primeiro semestre de 2019 com o mesmo período do ano anterior. Em 2020, com a pandemia reduzindo o fluxo de carros, a alta foi de 48%. As mortes, no entanto, caíram.

A observação desses dados precisa ser uma constante, até para que as autoridades públicas possam discernir se aquilo que as pessoas querem ouvir é o que elas realmente precisam.