Prevista no Código de Trânsito Brasileiro, a Semana Nacional de Trânsito é sempre um convite para a reflexão sobre a civilidade do sagrado direito de ir e vir. Sobretudo nesse ano, quando o Conselho Nacional de Trânsito definiu-se pelo tema “No trânsito, o sentido é a vida”.

Trata-se de discussão oportuníssima, não só pela letalidade do nosso trânsito, mas porque boas atitudes entre condutores e pedestres têm o poder de promover o respeito e a cidadania. É essencial saber agir corretamente frente às situações do dia a dia, reconhecendo e alterando maus hábitos e posturas negativas que, a rigor, acabam por comprometer a segurança.

Como contribuição a essa transformação da realidade, o Grupo Jaime Câmara, através da TV Anhanguera, apresenta neste sábado o projeto “Trânsito dos Sonhos”, que surge com o propósito de contribuir com as ações do Detran de Goiás na construção de um trânsito melhor. Na capital, em quatro endereços (Rodoviária, Terminal da Praça A, Parque Vaca Brava e Mutirama), haverá esforços de conscientização.

Tudo para que, nesses dias, desabroche a compreensão de que cada um pode ser um agente promotor da segurança no trânsito, todos os dias.