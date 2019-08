A confirmação de dois registros de contaminação de sarampo em Goiânia, registrada na edição de ontem, impõe um dever a todos. O Estado, incluído como território de surto ativo pelo Ministério da Saúde, já teve 44 casos suspeitos, 25 dos quais descartados e outros 16 ainda sob análise. A capital abriga quase a metade dessas notificações.

Trata-se de um fenômeno disseminado pelo território nacional, que dispunha de certificado de país livre da doença desde 2016, mas deparou com a queda das coberturas vacinais e o aumento na imigração de países como Venezuela, onde o vírus ainda circulava. Tanto que as secretarias de Saúde de todos os Estados começaram a receber esta semana as doses da vacina tríplice viral, para garantir a imunização extra de todas as crianças de seis meses a 11 meses e 29 dias. De acordo com o Ministério da Saúde, 1,6 milhão de doses estão sendo distribuídas.

Tudo num esforço para erradicar a doença e recuperar o certificado de eliminação do sarampo no Brasil. A vacina tríplice viral está disponível nos mais de 36 mil postos de vacinação do SUS. Prefeituras e Estados estão integrados. Resta ao cidadão fazer a sua parte, e imunizar aqueles que estão no grupo de risco - e, coincidentemente, são os mais frágeis.