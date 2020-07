Reportagem nesta edição revela que a Região Sudoeste de Goiás é a que tem, no momento, maior número de mortes por 100 mil habitantes. Autoridades de Saúde acreditam que o fenômeno possa ter relação com o maior número de testes realizados na regional, especialmente em Rio Verde, onde foram feitos exames em massa.

Com a providência, cai substancialmente a subnotificação nos casos assintomáticos, sintomáticos e também nas pessoas que faleceram em razão da Covid-19.

Outra reportagem nesta mesma edição mostra o crescimento expressivo das internações e mortes por Síndrome Respiratória Aguda (Srag), o que é uma forte evidência de que muitas mortes por coronavírus podem não ter sido identificadas como tal. Os países mais bem sucedidos no combate à Covid-19 adotaram estratégia de testagem em massa e isolamento de pessoas com exames positivos, junto com rastreamento de contato. Esta é a proposta apresentada pelo governo de Goiás, junto com o isolamento intermitente, a cada 14 dias. Resta agora implantar com a máxima urgência a medida, de forma a reduzir os efeitos da tragédia que já ceifou a vida de mais de 600 pessoas. Inadiável, a providência pode salvar muitas vidas.