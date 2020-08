Levantamento feito pelo jornal junto às prefeituras goianas revela um panorama do índice de testagem em cada uma das cidades do Estado. O resultado está em reportagem nesta edição, que mostra os municípios que mais realizaram exames em sua população. A providência tem sido apresentada, desde o começo da pandemia no mundo, como um dos métodos mais eficazes para conter a proliferação desenfreada do vírus. Com testes em massa é possível identificar casos assintomáticos, rastrear seus contatos e, assim, permitir o isolamento de potenciais transmissores, reduzindo o índice de contágio. Países que levaram a sério as práticas de testagem, rastreamento e isolamento tiveram resultados rápidos, com baixo índice de mortalidade e hoje gozam de situação confortável, bem diferente da tragédia que se desenrola no País há quase cinco meses. As iniciativas em Goiás ainda são tímidas, com poucos casos de testagem abrangente Apenas cinco cidades aplicaram exames em mais de 10% de sua população. É verdade que os municípios enfrentam dificuldades econômicas, mas combater a crise sanitária deve ser prioridade absoluta neste momento. Só com planejamento e organização será possível vencer o vírus.