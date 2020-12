Goiás é o segundo Estado do País com maior número de autuações por irregularidades no transporte de passageiros, revela reportagem nesta edição. A indesejada posição no ranking aponta uma situação grave, que expõe riscos de maior violência no trânsito, uma das mais graves chagas brasileiras, responsável por destruir milhares de famílias a cada ano. O Brasil registra a média de uma morte nas ruas e rodovias a cada 15 minutos, segundo o Observatório Nacional de Segurança Viária. No mundo, é o quarto país com mais mortes no trânsito, atrás apenas da China, Índia e Nigéria, de acordo com estudo da Organização Mundial de Saúde (OMS). Entre os muitos problemas enfrentados por nossa população, este apresenta-se como um desafio gigantesco, a exigir medidas urgentes e enérgicas. A proliferação do transporte clandestino, sem regulamentação e muitas vezes em condições absurdamente precárias, intensifica a gravidade desse quadro, de fiscalização deficiente e conscientização frágil. Há países que conseguem bons resultados na construção de um trânsito pacífico. Todos eles conduzem com seriedade as políticas de fiscalização, punição de irregularidades e educação, tripé capaz de combater a tragédia em curso.