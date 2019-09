É <essencial que a questão de financiamento do transporte coletivo assuma papel central no debate. As cidades brasileiras, em geral, ainda dependem exclusivamente da receita gerada com as tarifas para financiar seus sistemas, incluindo operação, manutenção, frota e estrutura. O nó da questão é que, na maioria dos casos, esse recurso só é suficiente para cobrir operação e manutenção.

A ampliação de serviços e a renovação da frota acabam sacrificados, gerando um ciclo vicioso de má qualidade, que termina por espantar os usuários. É um contexto que alimenta a saída pelo transporte motorizado individual.

Nesse esforço em busca de novas receitas, há correntes que miram os carros. O impacto negativo nas cidades seria compensado com mais contribuições.

É nesse sentido que, segundo apontou o Giro da edição de ontem, Goiânia se movimenta. Minuta encaminhada pela Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo, já em análise pelo Estado, prevê o aumento do licenciamento dos veículos como forma de subsídio à tarifa.

O movimento tem o mérito de imaginar novas fontes de receitas ao ônibus e precisa primar pela transparências de suas razões junto à sociedade, sob pena de parecer imposição.