Edição de ontem deste jornal mostra os principais pontos do plano de governo do prefeito eleito de Goiânia, Maguito Vilela, com destaque para seu projeto de “cidade inteligente”, além do foco mais em serviços e menos em obras.

Uma das poucas construções previstas em seu programa trata-se de uma via que funcionará como desvio da BR-153 em seu trecho urbano, de Hidrolândia até o posto policial de Aparecida de Goiânia, como forma de desafogar a estrada, hoje completamente saturada.

A rodovia federal transformou-se em uma avenida congestionada, cheia de problemas, colisões e atropelamentos. As cidades de Goiânia e Aparecida cresceram e envolveram a BR, por onde circulam diariamente quase 60 mil veículos. O fluxo corresponde a três vezes sua capacidade, o que explica a frequência com que o trânsito trava no local. Especialistas apontam que a tendência óbvia é de piora da situação, considerando o aumento populacional das duas cidades, chegando a um colapso.

Urge, portanto, que o projeto seja levado adiante, com negociações junto ao governo federal para que o trecho da rodovia cumpra a função de servir como um grande eixo de integração rápida da região metropolitana de Goiânia.