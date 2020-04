O problema não é essencialmente novo, se arrasta há vários meses, mas a pandemia de coronavírus terminou por elevar ainda mais o seu impacto social. Reportagem nessa edição mostra os efeitos da lentidão na concessão de benefícios pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Sem atendimento presencial nas agências, medida que integra as ações contra a disseminação do vírus, não há sequer atualização dos números da fila.

Em janeiro, antes do mundo colapsar, a simples escassez de mão de obra no INSS já obrigava 34.731 goianos à espera de seus requerimentos, que restavam sem análise. Os relatos dessa reportagem dão rosto ao número.

Os efeitos na renda das pessoas se soma aos da pandemia, criando um caldo social de desespero.

Está sacramentado que, sem ação rápida e eficiente por parte do poder público, as consequências tendem a se prolongar, potencializando a angústia das famílias.

A velocidade em que o Estado costuma a encaminhar soluções não parece razoável para lidar com esses tempos. É preciso agir de forma menos sutil para preservar vidas e dignidades.