O Brasil está emperrado na “imobilidade” urbana. As cidades não foram planejadas para suportar a quantidade de carros atual. Transportes públicos ficam aquém da necessidade dos usuários e sofrem sangria de passageiros. Ciclovias são uma raridade quase excêntrica. Nesse cenário, a rotina vira um suplício.

O tamanho do problema está posto em dados do Observatório das Metrópoles. Entre 2002 e 2012, a população aumentou 12,2% e o número de veículos apresentou crescimento de 138,6% no país. Há certamente ações que são prerrogativas do poder público, que deve ser um monitor permanente das condições de mobilidade. Mas tudo demanda orçamento, planejamento e também desejo dos governantes, o que gera lentidão para a busca de soluções para problemas já urgentes.

Num contexto assim, iniciativas da sociedade assumem papel destacado.

Nesse fim de semana, Goiânia recebeu a primeira edição da Hackinnovation Mobinova, encontro de apaixonados por mobilidade, tecnologia e inovação para a busca de respostas a problemas concretos. É desse tipo de evento, disposto a refletir o hoje para propor um novo amanhã, que surge esperança. Que ideias ali fermentadas encontrem eco nos debates tão essenciais sobre o tema.