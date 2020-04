Na ausência de acordo, a Câmara adiou para a próxima semana a votação do plano de socorro aos Estados na pandemia do novo coronavírus. Há ainda esperança de costura de texto que tenha o apoio da equipe econômica e da maioria dos deputados.

O governo considera a proposta uma bomba fiscal de R$ 180 bilhões.

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia foi hostilizado por fãs do governo ao dizer que o impacto é mais tímido: seriam R$ 35 bilhões em gastos para compensar as perdas de arrecadação de ICMS e ISS mais R$ 50 bilhões para garantias a empréstimos.

Rios de lágrimas foram derramados pelos governadores desde 2019, quando se viram diante de caixas minguantes, quando não vazios. Independentemente dos entraves, a pandemia parece trazer um alívio mais ágil que os sempre esperados Plano Mansueto e o Regime de Recuperação Fiscal, o RRF, que patinam nas gavetas do Congresso.

A União, a quem cabe a maior fatia da arrecadação, ensaia esse socorro genérico, mais flexível. No episódio do podcast Giro 360 dessa semana, Marcos Carreiro e Fabiana Pulcineli analisam as implicações dessa ajuda.

É o começo do legado da pandemia nas contas públicas como um todo.