Parte da tensão que criou a falsa oposição dentre preservação da saúde e da economia poderia ser amenizada se os mecanismos de apoio ao empresariado estivessem operando de maneira ágil e simples. Mas não é o que ocorre. Pesquisa divulgada ontem pelo Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo dá um recorte do que ocorre por lá, mas é razoável supor de que se repete em outras unidades da federação.

Diz o estudo que 30% das empresas desse porte tiveram negados os pedidos de financiamento com linhas de crédito que contam com garantias do governo federal. O levantamento, realizado pelo Datafolha, mostra que apenas 4% conseguiram financiamento com essas linhas, 64% não haviam procurado por elas e 1% aguardava aprovação.

Diante dessa dificuldade que termina por aumentar a angústia dos empreendedores, soa como alívio reportagem nessa edição, segundo a qual a GarantiGoiás - entidade que oferece garantia para crédito - registrou R$ 4,170 milhões em aval nos últimos

dois meses.

Se o valor ainda é nominalmente tímido, cumpre celebrar que

60% do volume total de recursos à disposição foi liberado quando mais era necessário. Sem amparo, o controle sanitária vira uma via de mão única.