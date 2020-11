Não é exagero dizer que, nesse ano pandêmico, o mundo também foi sacudido por questões raciais. Nos Estados Unidos, por exemplo, a tensão social se alastrou das ruas, onde houve ferozes enfrentamentos, para as urnas.

Na eleição norte- americana que se encaminhava para definição enquanto esse texto era escrito, negros residentes em grandes cidades deram voto maciço no democrata Joe Biden, insatisfeitos que estavam com a postura do presidente Donald Trump diante dos embates entre policiais e manifestantes. Podem ter contribuído de forma inapelável para a redefinição dos rumos políticos na maior potência mundial.

No Brasil, sempre pródigo em falsamente abrandar suas tensões, a questão racial também passa a pontificar na agenda.

Só em Goiás, duas denúncias recentes de injúria racial movimentaram as redes, evidenciando a disposição das vítimas em não mais silenciar diante de violências repetidas, e sempre culturalmente atenuadas por quem as comete.

A despeito disso, reportagem nessa edição mostra subnotificação dos casos e a necessidade de a polícia avançar no acolhimento de quem sofre. É fundamental encarar a situação com a gravidade exigida e fazer real a sociedade diversa que só existe na utopia.