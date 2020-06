Virou até lugar comum dizer que a pandemia do novo coronavírus equivale a uma espécie de panela de pressão para transformações na sociedade. Aquilo que tem eficiência e gera benefícios, vai se acelerar. O que vinha cambaleando, vivendo praticamente na inanição, tende a desaparecer.

Embora essa afirmação consista num arriscado exercício de futurologia, cabe aplicá-la ao transporte coletivo.

De um modo geral, o transporte público no Brasil é considerado ruim e ineficiente, com passagens caras e ônibus frequentemente lotados, veículos em condições ruins, além do grande tempo de espera nos pontos. Soma-se a isso uma dificuldade crônica de financiamento, que ontem inclusive provocou a suspensão temporária das operações de uma concessionária na região metropolitana da capital.

Há muito se discute a necessidade de se buscar novas fontes de recursos para a manutenção do sistema de transporte coletivo. O crescente subsídio do poder público não essencialmente se reflete em melhorias da qualidade do serviço.

E aquilo que com certa negligência cidadã se convencionou chamar de normal, submetendo trabalhadores a toda sorte de desconforto, precisou de um vírus para revelar-se um absurdo.