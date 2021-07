Em que pese a efervescência política em razão do período eleitoral, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) - Seção Goiás, em conjunto com o Conselho Federal da OAB, propõe uma reflexão que deveria interessar a qualquer sociedade minimamente civilizada.

A instituição classista entrou com ação contra o Estado, para que este, num prazo de 90 dias, elabore um protocolo de uso proporcional e progressivo de força policial. A peça restringe esse comportamento aos integrantes da advocacia, mas caberia estender o direito a todos os cidadãos, dados os sucessivos registros em vídeo de excesso inclusive com repercussão nacional. A medida tomada em resposta às agressões praticadas por policiais militares contra o advogado Orcélio Ferreira Silvério Júnior, na manhã de 21 de julho, sugere treinamento dos policiais, inclusive em programas de reciclagem. Também cobra acompanhamento psicológico aos policiais, que estão sob pressão diante da retórica violenta e ineficaz que envolveu o tema da segurança pública nas eleições de 2018.

Por todo o exposto, o debate proposto precisa ser encarado por todos de forma madura, sem afetações que, ao fim e ao cabo, só interessam a quem quer se eleger com soluções simplórias para problemas complexos.