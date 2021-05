Da expressão da Virgem Maria em carinhoso acolhimento ao menino Jesus na Idade média aos retratos das famílias burguesas, a maternidade flui como um rio caudaloso no seio da arte. Como representação viva, se molda ao sabor do tempo.

Por séculos, reinou o mito da mulher santa, provedora de alimento, proteção e plenamente entregue ao existir materno. Não havia o feminino sem a maternidade. A partir do século 19, cresce a associação da mãe à casa, como a corresponder ao mito da heroína feliz no lugar doméstico. Mais recentemente, como reflexo da construção ainda inconclusa de um mundo menos sufocante para as mulheres, há um afastamento da ideia da mãe glorificada pela procriação.

Abre-se espaço para uma mulher mais humana, com ambiguidades, afastada da realidade estática do ambiente doméstico e do sagrado.

Nesse vagar da arte, o Magazine dessa superedição traz um apanhado da representação da maternidade segundo os maiores artistas goianos. Buscar uma perspectiva local para as questões da humanidade é uma missão da arte e do jornalismo, que nesse Dia das Mães se encontram num especial multiplataforma.

Boa leitura!