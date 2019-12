Reportagem de Thalys Alcântara na edição de ontem trouxe uma contradição no seio do sistema socioeducativo goiano. No ano passado, foram solicitadas 1.440 internações em meio fechado de adolescentes infratores no Estado. Dessas, 704 foram negadas por falta de vagas no sistema.

O fenômeno se repetiu nesse ano. Até o dia 10 de dezembro, foram 1.010 solicitações e 361 negadas. O paradoxo está no fato de haver unidades com capacidade subutilizada por problemas prediais diversos. É razoável dizer que a Justiça, nesses casos, restou em parte comprometida.

A questão da maioridade penal foi um dos estopins da polarização ideológica que, com o passar dos anos, se aprofundou de forma colossal no País. Como costuma ocorrer em temas dessa natureza, as paixões de lado a lado começaram a se sobrepor à racionalidade. Fatos e estatísticas, num ambiente assim, são desprezados sumariamente, contribuindo para a formação de opinião sobre alicerces frágeis.

É importante observar isso para que se compreenda a dimensão integral do problema vivido em Goiás. Além de obstaculizar a aplicação da lei, a precariedade estrutural termina por efervescer paixões num País tão carente de razão.