Um pedido de socorro na internet salvou a vida de uma mulher de 38 anos, mantida em cárcere privado pelo marido em um caminhão e sofrendo agressões. A mulher postou uma foto nas redes sociais com um “X” na mão, símbolo que é usado por vítimas de violência para pedir ajuda. A imagem viralizou e o agressor foi interceptado pela Polícia Rodoviária Federal nos arredores de São José do Rio Preto (SP).

O caso é mais um entre tantos que simbolizam a importância do acolhimento a vítimas, cuja opressão física deriva de outra, que é o silêncio culturalmente imposto. Ontem, Goiás também passou a integrar essa rede, com a sanção da lei “Sinal Vermelho”. A partir de agora, as repartições públicas que receberem sinais definidos na lei deverão acionar socorro às mulheres vítimas de violência em Goiás.

Dentre o código, está a verbalização de “sinal vermelho” aos servidores ou, então, por meio de sinal, de preferência vermelho, feito pela vítima em sua mão, na forma de um “X”, com o material que estiver disponível. A linguagem é a maior defesa, pois só de forma articulada, na força de uma lei, o silêncio que mata será enfim interrompido.