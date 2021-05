Anápolis deflagra hoje a vacinação de professores e funcionários das escolas públicas e privadas, num esforço que deve alcançar 6 mil pessoas. A cidade já alcançou 90% do público com comorbidades e, numa sinalização estratégica, assumiu a pretensão de retomada das aulas presenciais. De toda a letargia provocada pela pandemia, a da Educação é a que tem capacidade de prolongar os efeitos ao longo do tempo. Daí a importância dessas decisões.

Ontem, numa rápida mirada pelos principais portais de notícias, era possível observar decisões semelhantes em favor dos profissionais de educação em Florianópolis, Curitiba e São Paulo. A União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime) sugere que o imunizante seja aplicado não só em professores, mas também em alunos, profissionais e gestores da educação.

Tanto que, na sexta-feira, em audiência no Senado, o secretário-executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Otávio Moreira da Cruz, falou da perspectiva de iniciar a imunização da categoria até o dia 15 de junho.

Para tanto, além da vacina, é forçoso aumentar o aporte para que as escolas possam preparar os ambientes à realidade imposta pelo vírus. Cabe dizer, porém, que não se trata de gasto, mas de investimento num futuro hoje ameaçado.