É forçoso ao cidadão comum compreender a complexidade do processo de vacinação num País populoso e de dimensões continentais, características que em certa medida também se aplicam ao Estado de Goiás. Há toda uma cadeia repleta de camadas que exigem uma coordenação azeitada, pela qual o Brasil era até antes da pandemia mundialmente reconhecido.

Dito isso, cumpre-se destacar o senso de urgência da Prefeitura de Goiânia, que, em vez de esperar, tomou a iniciativa de ir buscar as 15 mil doses da Janssen na Central da Rede de Frio da Secretaria de Estado de Saúde. Com isso, já a partir de hoje, baixa a faixa etária para agendamento de vacina aos 49 anos. Numa situação como essa, com mortos contados aos milhares, escolas paradas e UTIs em viés de lotação, qualquer tempo perdido soa muito mais do que imperícia. É uma negligência que representa mortes.

Obviamente, a questão geográfica ajuda a capital e não é razoável que todas as prefeituras venham buscar as doses que seriam entregues. O ponto é a consciência de que não é possível esperar e um apagão de vacinas, mesmo de 24 horas, custa vidas.