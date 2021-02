Sexta-feira à tardinha, quando autoridades antecipavam o endurecimento das medidas de controle para a propagação do vírus, uma frase pontificou como divisor de águas. “Não vai existir queda de braço”, disse o governador Ronaldo Caiado, na ocasião acompanhado dos prefeitos de Goiânia, Rogério Cruz, e de Aparecida, Gustavo Mendanha.

A afirmação derivava do fato de as medidas detalhadas nesta edição terem sido construídas em conjunto com o setor produtivo, representado pelas lideranças empresariais. Trata-se de um gesto que, finalmente, interrompe a falsa oposição entre saúde e economia. Um não existe sem o outro, a não ser no discurso vazio e mesquinhamente arquitetado para fins eleitorais.

Enquanto a nação era massacrada com toda sorte de desinformação para ficar dividida, e com isso viabilizar projetos políticos pessoais, não havia espaço para essa saída coletiva.

O que se viu ontem no saguão do Paço Municipal foi a demonstração de uma maturidade absolutamente necessária para que, como sociedade, encontremos uma saída. E ela só virá se todos estiverem remando para o mesmo lado.