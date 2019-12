Reportagem nesta edição comprova como é longa a cadeia de prejuízos que a deficiência na prestação do serviço de energia elétrica pode provocar. Além das perdas de produtos que necessitam de refrigeração, do desestímulo ao investimento no Estado, dos obstáculos impostos à ampliação da atividade produtiva, as interrupções frequentes de energia afetam de forma drástica também o sistema de abastecimento de água. Só neste ano foram mais de cem episódios de suspensão do fornecimento de água por causa de quedas de energia, o que resulta em ainda mais prejuízos e transtornos para milhares de moradores de Goiânia e Aparecida.

O problema ocorre na medida em que as interrupções atingem a captação e tratamento, inviabilizando a distribuição. O fato reforça a urgência de investimentos no setor, de forma a reparar os seguidos anos de sucateamento que impingiram uma desaceleração no desenvolvimento econômico de Goiás. Os embates se sucedem sobre a quem deve ser atribuída a responsabilidade pela situação de calamidade da energia pública no Estado. Mais que trocar acusações, a população espera providências, planejamento e responsabilidade na condução do tema.