A mobilização das universidades em Goiás, que reúnem cerca de 100 iniciativas relacionadas à pandemia do novo coronavírus, reforça a importância das instituições de ensino superior nos grandes desafios da humanidade, especialmente aqueles que demandam conhecimentos científicos.

Reportagem publicada na edição de sábado lista as principais ações, que incluem desde os estudos científicos que tentam prever o comportamento da pandemia no Estado até a fabricação de respiradores mecânicos. Em um momento delicado como o que enfrentamos, o saber e a ciência representam a luz no fim do túnel, a esperança de que surjam tratamentos e vacinas capazes de afastar o risco que representa o novo vírus.

Por isso, reveste-se ainda de maior gravidade a notícia de corte de bolsas de mestrado e doutorado na Universidade Federal de Goiás, afetando pesquisas diversas, entre elas as que fazem parte do programa de Genética e Biologia Molecular da UFG, onde são realizados estudos que podem ajudar a compreender melhor a ação do vírus.

No meio de uma pandemia, a medida é como aliar-se ao inimigo. Só a ciência poderá vencer essa guerra . Um país sem ciência é um país sem futuro.