Duas edições atrás, neste mesmo espaço, ficou posta a importância de se blindar das pressões de ordem política quando da flexibilização das regras de isolamento social.

Em que pese o inegável impacto econômico da medida, traduzido na perda acentuada de postos de trabalho e oportunidades de renda, não há como assumir riscos no escuro, diante da precariedade dos dados sobre a pandemia.

Esta semana, o Brasil ultrapassou oficialmente a marca de 5 mil óbitos pelo novo coronavírus. Entrou para a lista dos dez países que mais registram vítimas da doença, segundo levantamento do site Worldometers. E os dados mostram que pode haver milhares de casos não notificados.

Além da falta de teste, há subnotificação aparente das mortes. Segundo o InfoGripe, plataforma do Ministério da Saúde em parceira com a Fiocruz que reúne dados de doenças respiratórias no País, na primeira semana de março as mortes dessa natureza começaram a crescer de modo exponencial em comparação com os cinco anos anteriores.

Por essa razão, cabe destaque à prudência do Comitê de Crise da Prefeitura de Goiânia, que condicionou a flexibilização das atividades à chegada dos testes rápidos. Só assim o passo esperado por todos vai ser dado com a firmeza necessária.