Além de todas as consequências sociais derivadas do isolamento social, como a perda de postos de trabalho com o desaquecimento da economia, há um fator a mais de angústia para a população. Trata-se da ausência de um horizonte claro sobre até quando tamanho esforço se fará necessário.

É compreensível que, diante do surgimento de um novo vírus, para o qual a Medicina ainda não tem uma resposta eficaz, seja difícil firmar prazos e se comprometer com o imprevisível.

Porém, é consenso que qualquer afrouxamento das medidas de isolamento social se dará à luz dos dados, medidos com rigor científico.

Porém, informações de que flexibilizações estariam sendo consentidas por pressão política, como insinuou um pastor sobre a reabertura dos templos, põem por terra todo o sacrifício - que não é pouco - ora exigido da sociedade.

Se está posto que é fundamental se servir da ciência para não aplicar uma regra única num território de dimensões continentais como o nosso, levando em consideração as tantas peculiaridades regionais e os diferentes ritmos de avanço da doença, também é cristalino que buscar atalhos por meio da política é bastante irresponsável. Que toda pressão nesse sentido seja contida pelo bom senso.