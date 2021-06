Quinze meses depois da eclosão da pandemia,

14 estados e o Distrito Federal continuam sem aulas presenciais nas escolas públicas. Nesses locais, só as unidades particulares estão recebendo estudantes, segundo levantamento feito no fim de maio. O dado, por si só, demonstra o quanto o descompasso da reabertura das escolas no país aprofunda as já indecentes desigualdades educacionais regionais e entre alunos da rede pública e privada.

Parte dessa situação de perigosa letargia se reflete na demora para a imunização de professores e funcionários de escola, não apenas pela vontade política de prefeitos e governadores, mas sobretudo pela falta de vacinas cujas causas começam a ser esclarecidas em CPI no Senado. “Se a educação fosse vista como prioridade no Brasil, teria havido organização e esforço para vacinarmos todos os profissionais da área”, observou Priscila Cruz, presidente- executiva do Todos pela Educação.

Goiás assumiu acertadamente essa prioridade, mas as escolas, a julgar por reportagem nessa edição, ainda carecem de ajustes físicos para garantir a segurança. Por não ter a mesma força política de pressão de outros setores, é importante que toda a sociedade se envolva a fundo nesse debate.