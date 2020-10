Em que pese o tom virulento das redes sociais, fruto da polarização política na qual o País parece ter mergulhado sem reencontrar a superfície, a campanha eleitoral ora vigente carece de entusiasmo. As ruas reverberam menos a busca por votos, reflexo direto do temor residual derivado da pandemia. Trata-se de um fenômeno já observado em outras partes do mundo.

Em países onde houve eleições durante a pandemia, pessoas consideradas de grupos de risco, como os que têm mais de 60 anos, se resguardam mais e comparecem menos às urnas. Há também

uma desconfiança, plenamente justificada, sobre a capacidade coletiva de se manter os protocolos de segurança para evitar o contágio, como o uso de máscara e o distanciamento seguro nos locais públicos.

Não faltam casos de aglomerações potencialmente perigosas aos mais vulneráveis.

Até porque o cuidado contra o vírus foi mais uma questão sequestrada pelo debate ideológico sem fim e emburrecedor.

Deste modo, se o Brasil quiser mesmo envolver os cidadãos no pleito, cabe aos órgãos competentes assegurar a segurança nos locais de votação, evitando aglomerações e punindo eventuais infratores - justamente o que não foi feito até aqui, nas experiências de reabertura.