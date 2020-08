Tornou-se quase um lugar comum a alusão aos riscos para a democracia brasileira, mas a pandemia abrandou a metáfora e deu um contorno literal à frase - sobretudo com a proximidade das eleições municipais.

O direito cívico pelo qual se lutou por décadas deverá ser revestido de máximo cuidado para que a escolha de futuros prefeitos e vereadores possa ser feita com segurança, com reduzido potencial de contágio.

O assunto tem, há semanas, mobilizado as autoridades. Em julho, acordo firmado entre o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a Fiocruz e os hospitais Sírio Libanês e Albert Einstein prevê um protocolo de segurança a ser adotado em todas as seções eleitorais do Brasil, para “proporcionar o mais alto grau de segurança possível para os eleitores, mesários e demais colaboradores da Justiça Eleitoral” diante do cenário de contágio.

Reportagem nesta edição retrata um passo além. Os votantes terão uma hora a mais para votar. Eleitores com mais de 60 anos terão preferência para acessar as urnas entre 7h e 10h. É importante que tais medidas sejam azeitadas desde já, de modo que a expressão da vontade popular não sofra impacto diante de uma abstenção em massa.