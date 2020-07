Reportagem principal da edição de ontem deu um contorno mais nítido a um fenômeno já presumido.

Muitas das vítimas do novo coronavírus eram profissionais que atuavam na linha de frente de serviços essenciais, dentre os quais estão os agentes de segurança pública. Em Goiás, houve 12 mortes e 355 afastados, agravando a já crônica carência de pessoal de órgãos e corporações do setor.

Não é uma situação recente, que coincide com o aumento da curva da doença no Brasil. Levantamento realizado em maio pela revista Piauí junto a 13 estados mostrou que ao menos 7,3 mil policiais civis e militares foram afastados do trabalho por suspeita de contaminação e ao menos 69 tinham morrido em decorrência da doença.

A segurança pública é uma área de atuação governamental essencial para a sociedade, cuja relevância se acentua em momentos de crise sanitária, como o que estamos vivendo.

É preciso, pois, preparar. Além da distribuição de materiais de proteção individual e coletiva, o treinamento dos profissionais para lidar de forma padronizada e seguindo indicações do Ministério da Saúde é fundamental para a prestação segura do serviço - para todos.