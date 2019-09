Embora ainda esteja em fase embrionária, o ProGoiás, novo programa industrial formulado pela Secretaria de Economia do Estado - antecipado pelo Giro e detalhado em reportagem na edição de sábado - surge com méritos. Ao dissipar a insegurança jurídica por ser mais previsível, despressuriza o empresariado, que encontra enfim um ambiente para destravar investimentos.

Até porque, conforme reportagem nesta edição dominical, as incertezas já impactavam de forma dramática nesse sentido. Relatório do Programa Produzir ao qual O POPULAR teve acesso mostra que, no primeiro semestre deste ano, só 12 de 37 projetos aprovados saíram efetivamente do papel. A lentidão dos aportes se deve a um coquetel de circunstâncias, que incluem a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) na Assembleia Legislativa. É legítimo que fiscalização seja feita, com máximo rigor técnico e mínimo de contágio político.

Só assim os programas de incentivo fiscal, sejam eles quais forem, cumprirão a sua missão precípua de gerar desenvolvimento com ganhos de lado a lado. A geração de empregos, a redução de desigualdades regionais e a melhoria da competitividade das empresas goianas só se darão num ambiente de confiança mútua.