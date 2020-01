O rompimento de uma barragem no sábado, em Pontalina, é um sinal de alerta que não pode ser desprezado. Não é a primeira vez que acontece um acidente do gênero, mas desta vez a situação foi ainda mais grave porque atingiu bairros habitados de uma cidade e quase arrastou um casal que morava próximo à represa.

Investigações ainda estão em curso, mas já há suspeita de ação incorreta por parte do proprietário, por causa da construção de um muro bloqueando o extravasor da barragem. Junto com o elevado volume de chuvas, a obra irregular pode ter contribuído para o rompimento. Goiás tem milhares de represas espalhadas por seu território.

Em julho do ano passado, a Secretaria do Meio Ambiente estimava a existência de 28 mil barramentos no Estado, dos quais apenas 236 são licenciados. Por causa da dificuldade de fiscalização permanente de todos eles, foi exigida a apresentação de um plano de segurança para cada um, determinação que não foi atendida pelo responsável pela represa de Pontalina.

Em que pesem os obstáculos para vistoria em todos os empreendimentos, é preciso garantir sua segurança. Já tivemos muitos exemplos das consequências da negligência em barragens. Não precisamos de mais lições.