O ano de 2020 colocou em rota de colisão o combate a dois temas centrais da saúde pública. Um inédito, a pandemia do novo coronavírus, suspendeu ações de fiscalização para minimizar a matança no trânsito. Certamente, a imposição do isolamento social se encarregou por tirar carros da rua, reduzindo em tese os riscos.

As mortes, porém, seguiram curso.

Isso, em parte, porque o abuso de álcool e de outras drogas durante o isolamento aturdiu a Organização Mundial da Saúde (OMS), ao ponto de recomendar que os países limitassem a venda de bebidas alcoólicas.

No Brasil, exceto pelo fechamento de bares,

não houve política de restrição. Daí a preocupação das autoridade de trânsito

de uma maneira geral, sobretudo agora na retomada.

Reportagem nessa edição mostra que, em março, primeiro mês sob controle sanitário, houve seis mortes no trânsito - mesmo número dos dois meses anteriores.

A curva ascendente de vítimas de acidente oferece uma pressão a mais sobre o sistema de saúde, já esgarçado em razão da Covid-19.

Em resumo, pandemia e violência no trânsito exigem da sociedade uma postura de empatia, de atenção ao outro e de menos individualismo. Urge que a adotemos.