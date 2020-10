Uma espessa nuvem de fumaça, como tantas que infelizmente navegam pelos céus do Cerrado em tempos de seca, obrigou Goiânia a se lembrar de um espaço insistentemente esquecido. Trata-se do Jardim Botânico, no Setor Pedro Ludovico, o maior remanescente de mata fechada na zona urbana da capital. Ali, em

1 milhão de metros quadrados, convivem a fauna e a flora local em sua exuberância.

Contudo, sem atrativos sob a perspectiva humana, o espaço se degrada. Não só pelo incêndio observado nessa semana, mas, segundo reportagem nessa edição, pelo flanco de insegurança que se abre a partir do abandono.

Num momento em que

16 goianienses se lançam ao cargo de prefeito, e a segurança pública persiste no radar de preocupações dos eleitores, cabe uma discussão sobre o papel dos municípios nesse quesito reservado pela Constituição Federal aos Estados.

Ao dotar as áreas públicas de estrutura, não apenas com equipamentos mas também estímulos ao uso contínuo, o gestor municipal tem a chance de promover segurança através de saúde e lazer.

A ocupação da rua pelas pessoas é a forma mais prazerosa e eficiente de assegurar a paz. Que os candidatos, pois, façam suas leituras desse desafio.