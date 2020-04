O terceiro episódio do podcast Coronavírus sem Mistério, projeto especial do POPULAR, aborda a turbulência emocional provocada pela pandemia e pelo isolamento, com informações de profissionais da psicologia e da psiquiatria sobre como manter a saúde mental e aproveitar positivamente os dias de reclusão.

Trata-se, sem dúvida, de um momento delicado, de dúvidas, incertezas, emoções afloradas e por isso orientações responsáveis são imprescindíveis. Governos de todo o mundo estão tomando medidas restritivas, determinando o confinamento, para proteger a saúde de suas populações e limitar a propagação do vírus.

São providências que causarão desastrosas consequências econômicas, sem dúvida, mas que têm como prioridade a preservação da vida. Cabe agora aos governos desburocratizar e ampliar auxílios emergenciais, linhas de crédito e medidas de proteção ao emprego para evitar uma catástrofe econômica de maior proporção.

Exemplos de várias partes do mundo já mostraram a importância do confinamento, por mais difícil que a alternativa se apresente. Proteger-se emocionalmente é também uma etapa importante no processo para vencer o vírus com saúde física e mental.