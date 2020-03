Quem circula por Rio Verde, no Sudoeste goiano, deparou com outdoor e cartazes contra um silêncio que, rompido, pode salvar vidas. Por ocasião desse mês, quando é celebrado o Dia Internacional da Mulher, a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) do município lançou campanha de combate à violência praticada contra a parcela feminina da população.

As peças, também exibidas nas redes sociais e na mídia tradicional, também esclarecem sobre casos passíveis de enquadramento na Lei Maria da Penha e onde e como eles ocorrem. Tudo isso para que, sabedora de seus direitos e dos mecanismos de proteção do Estado, as vítimas se sintam encorajadas a denunciar. Segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança, 52% das mulheres que sofrem algum tipo de violência não levam o caso às autoridades.

Certamente, o silêncio autoimposto pelas mulheres traz múltiplas razões, que vão desde a questão cultural até a desconfiança sobre a real capacidade do poder público em promover proteção.

Contudo, esse ciclo vicioso só será interrompido efetivamente se houver ambiente para que as mulheres se sintam respaldadas - o que, hoje, salvo exceções como a de Rio Verde, ainda é um ponto a se avançar muito.