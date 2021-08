Reportagem nesta edição traz informações apresentadas pelo atual presidente da Companhia Municipal de Urbanização de Goiânia (Comurg), Alex Gama, que classifica a situação financeira da empresa como uma caixa-preta. Segundo ele, ninguém sabe qual o tamanho real do rombo da empresa e sequer seu patrimônio. O cenário caótico, se confirmado, configura-se de enorme gravidade, considerando a importância da companhia, sua função primordial nos serviços urbanos e o suposto descaso com o dinheiro público. Conforme reportagem do jornalista Márcio Leijoto, a empresa tem 46 anos de criação, emprega mais de 5,1 mil funcionários e tem receita em torno de R$ 500 milhões anuais. Responsável por tarefas indispensáveis para uma grande cidade, como os serviços de limpeza urbana e coleta de lixo, a Comurg amarga atualmente um déficit de R$ 509 milhões, mas a suspeita é de que esse valor não seja exato. Envolvida em sucessivos escândalos de supersalários e irregularidades que podem ter contribuído para dilapidar seu patrimônio, a companhia precisa se reerguer sob fiscalização severa, organização financeira e respeito ao bem público. A população não pode se descuidar e deve cobrar o bom uso dos recursos.