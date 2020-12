No período de três dias, este jornal publicou em suas páginas a trágica contabilidade de sete mortes ocorridas na BR-153, no trecho que liga Uruaçu ao Estado do Tocantins. Em dois graves acidentes registrados na terça e na quinta-feira, duas famílias foram devastadas pela violência do trânsito. As causas das colisões ainda estão sendo apuradas, mas se restam algumas dúvidas sobre as reais circunstâncias dos acidentes, prevalece a certeza sobre a crônica insegurança da rodovia, apelidada de estrada da morte. Alvo de privatização mal sucedida, com projetos de duplicação nunca concluídos, manutenção precarizada e tráfego intenso de caminhões em pista simples, a BR-153 é o palco ideal para tragédias evitáveis. O fato de o País não apostar na rede ferroviária para transporte de cargas torna ainda mais urgente a necessidade de se investir com seriedade na malha viária, garantindo que as riquezas possam circular sem ameaçar famílias inteiras que trafegam pelas mesmas vias. Quando as falhas de engenharia e manutenção se associam à incipiente educação dos motoristas (causa da repetição de imprudências no trânsito) o resultado torna-se catastrófico. Combater cada uma destas mazelas é questão de vida ou morte.