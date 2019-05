Levantamento de autuações aplicadas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama) nos últimos 18 anos em Goiás revela um dado preocupante. Apenas 4,32% das multas lavradas como punição por crimes ambientais no Estado foram efetivamente pagas, expondo um quadro de inadimplência e impunidade que se traduz em incentivo à ilegalidade. O recado que pode ser assimilado nessa situação é de que o crime compensa, já que a punição dificilmente chega aos infratores. Os dados revelam-se ainda mais críticos ao apontarem que a inadimplência é maior nos casos de multas mais elevadas, aplicadas para as infrações mais graves, como é o caso do desmatamento ilegal, crime ambiental líder no ranking em Goiás.

O cenário é de ameaça ostensiva à preservação da vegetação nativa, fauna, rios e solo, elementos sem os quais torna-se impossível a sobrevivência humana. Como em qualquer caso de desrespeito às normas legais, a punição e a educação são imprescindíveis para que seja possível alcançar uma sociedade civilizada e sustentável. Boas leis com aplicação frouxa se tornam letras mortas. E no caso do meio ambiente isso pode fazer a diferença entre a vida e a morte.