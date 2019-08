Não faltam argumentos econômicos, sociais, culturais e urbanísticos para a revitalização dos centros das grandes cidades, hoje abandonados. Para aperfeiçoar as iniciativas de revitalização e tirá-las do papel, é fundamental haver maior articulação entre os setores público, privado e a população. Quanto mais atores envolvidos, tanto melhor. Nesse aspecto, reportagem nesta edição traz boa notícia.

A Associação Comercial e Industrial do Centro de Goiânia e Adjacências (Acic), oficializada neste mês, nasce com o propósito de promover o comércio, atrair mais moradores e assegurar limpeza e segurança para o berço da cidade. Todas as propostas de ação da entidade caminham nesse sentido, o que vai ao encontro de uma tendência mundial. Interessada nos recursos de mobilidade e na vivacidade cultural, parte da população mais jovem já enxerga os centros como endereços amigáveis. Goiânia acerta ao, no seio da sociedade civil, canalizar esforços para atrair essa massa crítica com potencial transformador.

Ao poder público, cabe estimular a economia local, recuperar espaços públicos para o desfrute do lazer ao ar livre e investir na preservação do patrimônio histórico. Nessa união de forças, o Centro ganha uma força para ressurgir.