Reportagem na edição de ontem trouxe números que de alguma forma confirmam percepções.

A economia goiana dá sinais de recuperação, mas ainda não conseguiu se recuperar a ponto de atingir os patamares do início de 2013 ou no primeiro trimestre de 2014, antes da severa crise econômica e política que assolou o País.

Segundo dados do IBGE, tanto o varejo quanto a indústria reverteram a tendência de queda, o que é a animador, mas o crescimento se mostra tímido diante das quedas registradas no período.

Há um consenso entre os analistas que a retomada, não apenas em Goiás, mas no país como um todo, esbarra na falta de confiança do setor produtivo. As incertezas, até certo ponto naturais no começo de novas administrações nas esferas federal e estaduais, desestimulam o investimento. Aliado a isso, o nível de resistência às mudanças propostas pelo governo no que tange à reforma da Previdência surpreenderam negativamente o mercado.

Goiás, por sua vez, tem dado sua contribuição. Entre 2017 e o início deste ano, cresceu 4,6%.

O porcentual goiano segundo o Banco Central é maior que os do Centro- Oeste (3,4%) e do Brasil (3,4%). É preciso, pois, consolidar as bases que, por ora, garantem essa distinção.