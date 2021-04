Divulgado semanalmente pela Secretaria de Estado da Saúde, o mapa de calor do Estado indica uma melhora tímida nos indicadores de contágio da Covid-19, mas já consistente para observar os efeitos do manejo sanitário recente feito pelo Estado e municípios. Das 18 regiões, três saíram de calamidade para situação crítica, com destaque para a região Pireneus, onde está Anápolis, Pirenópolis e outras oito cidades. Ali residem 528 mil habitantes, que se encontram na faixa laranja, a intermediária na escala de controle.

Pelo levantamento, também estão na cor laranja as regiões Norte, com 138 mil habitantes, e Rio Vermelho, com

199,7 mil.

Na interpretação das autoridades de saúde,

o dado reflete as medidas adotadas

por prefeituras como Anápolis e Pirenópolis, cuja entrada de turistas na cidade chegou a ser proibida.

Trata-se de uma melhora bastante rarefeita diante do esforço, mas que, em vez de desanimar, deve estimular o controle responsável da situação sanitária. Porque, nesse cenário desolador, qualquer avanço representa dezenas e dezenas de famílias que deixam de se enlutar por mortes que, dizem os números, são evitáveis.