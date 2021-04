Em que pese a fricção institucional quase natural em tempos de medidas governamentais mais duras, Goiânia parece começar a colher resultados dos sacrifícios feitos ao longo das últimas semanas. Com a taxa de ocupação de UTI oscilando na casa dos 75%, depois de praticamente experimentar o colapso em março, a Prefeitura se sentiu segura para flexibilizar o decreto. Agora, entre outras medidas, as atividades não essenciais poderão operar nos fins de semana.

No último, uma guerra de liminares orientou a abertura de bares e restaurantes, num desgaste que agora, face ao decreto, tende a se esvaziar. Cumpre destacar o comprometimento do empresariado, tanto na observação dos protocolos no interior dos estabelecimentos quanto no diálogo. É fundamental que esse canal seja mantido nas semanas que virão, igualmente merecedoras de cuidados.

Aos cidadãos, diante do ressurgimento de certa normalidade, roga-se que se cuidem na medida da responsabilidade individual, evitando aglomerações e sem abdicar da proteção sem a qual ficamos todos mais expostos.