Há um esforço intelectual generalizado para decifrar o mundo que se descortinará pós-pandemia. Trata-se de um exercício complexo, porque as reações da humanidade logo ao sair de crises não seguem um padrão.

Tudo depende dos valores cultivados antes do fato de instabilidade, seja quebra do mercado financeiro, seja uma questão sanitária de envergadura mundial.

As respostas diferem de uma sociedade para outra, apesar do impacto universal.

Porém, já há um ponto pacífico sobre os rumos depois do isolamento provocado pelo novo coronavírus.

Haverá uma aceleração de processos digitais que, por conservadorismo, andavam a passos lentos. É o que pode ser visto na infinidade de serviços, inclusive médicos, que passaram a ser prestados de forma remota.

Também diante desse contexto de compreensão de uma nova realidade, soa ainda mais positiva a adoção da tática do escalonamento dos horários comerciais imaginada em Goiânia, para evitar pressão no transporte coletivo em horários de pico. Algo que surge agora como paliativo pode, se visto com racionalidade, também oferecer resposta a desafios que permanecerão, como o da mobilidade urbana.