A inteligência artificial (IA) é uma variável que vai fatalmente impactar diferentes setores da sociedade, da saúde à indústria, passando pela administração pública. Mais de 20 países, dentre os quais se destaca a China, já desenvolveram estratégias nacionais para o tema, a partir do reconhecimento da sua importância. Em maio, durante o Seminário Inteligência Artificial na Transformação Digital, promovido pelo governo federal em parceria com o Movimento Brasil Competitivo, pesquisadores sugeriram que o Brasil deveria construir uma política nacional própria para essa área.

A Universidade Federal de Goiás (UFG) larga portanto na frente ao lançar, com ingresso já no próximo ano, o Bacharelado em IA. Trata-se da primeira graduação do País, com previsão de 40 vagas. A inquietação sobre o tema é uma característica do Instituto de Informática da UFG, cuja tradição culminou com parcerias transformadoras de empresas privadas, além de atrair investimentos graças à formação de talentos no setor.

Num momento de enxugamento das contas públicas, com contingenciamentos no ensino superior, a UFG demonstrou criatividade ao, mesmo nesse cenário, alinhar a instituição aos grandiosos desafios do mundo moderno.