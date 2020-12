Há quase nove meses o Brasil convive com estatísticas cujos números, oscilantes, traduzem uma realidade não tão distante quanto o transcorrer dos dias sugere. Aliás, como costuma ocorrer em situações prolongadas, se dá uma naturalização das tragédias, como se o evitável fosse imperativo. Tem sido assim no andamento da pandemia. A exaustão com as medidas restritivas e a necessidade de sobrevivência vão impelindo a população a acreditar numa normalidade que, dizem os dados, está longe de se restabelecer. Pelo contrário, em muitos estados se verifica uma aceleração do contágio de infectados e, consequentemente, das mortes.

Nessa superedição de fim de semana, O POPULAR foi ouvir os profissionais de saúde da linha de frente. Calejados do primeiro pico da doença, reforçam os preparativos para uma nova leva de doentes que se avizinha. Reportagens assim têm o mérito de tirar a crueza dos números, buscando um reflexo humano por trás deles.

O que se lê nos enche de confiança - na medida em que os profissionais estão focados no acolhimento ao próximo - e responsabilidade - porque cuidando a nós mesmos e aos outros é possível despressurizar a rotina desses valorosos goianos.