Como um ímã, pelo potencial de impacto na rotina, a pandemia atraiu as atenções da sociedade. Contudo, desafios históricos permanecem abertos, carentes de enfrentamento. Um deles é a geração de lixo. O Brasil já é o 4º maior produtor de lixo plástico no mundo, atrás apenas de Estados Unidos, China e Índia, segundo o Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 2020, assinado pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública.

Por semana, os brasileiros produzem 1,52 milhão de toneladas de resíduos sólidos urbanos da qual quase a metade é descartada incorretamente, indo parar em aterros ou lixões que são prejudiciais ao meio ambiente.

São números que de certa forma realçam a relevância de iniciativas como a Semana da Compostagem, promovida em Goiânia até o próximo dia 2 pelo Instituto Lixo Zero Brasil (ILZB) em parceria com o Coletivo Ideias Urbanas. Trata-se de uma série de eventos on-line, voltados à disseminação de uma proposta de redução ou eliminação do lixo gerado nas cidades.

Surge, no bojo do evento, a oportunidade de uma tomada de consciência, uma vez que pequenos gestos diários no seio das famílias podem contribuir de forma decisiva na reversão de um quadro de exaustão dos recursos naturais.